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商品詳細
エスコアールの動作絵を主体とした絵カード言語訓練のための絵カードノーマルタイプ A6サイズ第１集と第３集のカードはよく使用したため汚れ、傷みがあります。写真④⑤⑥第２集から第５集のカードは箱に入れて保管していました。写真①箱、カードともに経年劣化あり。1集 絵カード70枚 定価4300円１枚目の絵カード「歩く)2集 絵カード82枚 定価4600円１枚目の絵カード「男の子が立つ」未使用に近い3集 絵カード104枚 定価5000円１枚目の絵カード「男の子が牛乳を飲む」カードの半分は未使用に近い4集 絵カード72枚 定価4300円１枚目の絵カード「男の子がバスに乗る」未使用に近い5集 絵カード72枚 定価4300円１枚目の絵カード「男の子が積み木を袋に入れる」未使用に近い写真⑨のような組み立て式カード入れと仕切りカードが２セット付きます。発達段階に沿って作られたカードなのでバラ売りはいたしかねます。
http://narcologia.ru/goods/mythic200535.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly941684.html
http://narcologia.ru/goods/browse153991.html
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u003cS-S法\u003e語彙語連鎖絵カード1集～5集 - www.massagioconda.it
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