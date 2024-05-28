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\u003cS-S法\u003e語彙語連鎖絵カード1集～5集
商品番号 C70101556939
商品名

\u003cS-S法\u003e語彙語連鎖絵カード1集～5集
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エスコアールの動作絵を主体とした絵カード言語訓練のための絵カードノーマルタイプ　A6サイズ第１集と第３集のカードはよく使用したため汚れ、傷みがあります。写真④⑤⑥第２集から第５集のカードは箱に入れて保管していました。写真①箱、カードともに経年劣化あり。1集　絵カード70枚　定価4300円１枚目の絵カード「歩く)2集　絵カード82枚　定価4600円１枚目の絵カード「男の子が立つ」未使用に近い3集　絵カード104枚　定価5000円１枚目の絵カード「男の子が牛乳を飲む」カードの半分は未使用に近い4集　絵カード72枚　定価4300円１枚目の絵カード「男の子がバスに乗る」未使用に近い5集　絵カード72枚　定価4300円１枚目の絵カード「男の子が積み木を袋に入れる」未使用に近い写真⑨のような組み立て式カード入れと仕切りカードが２セット付きます。発達段階に沿って作られたカードなのでバラ売りはいたしかねます。
http://narcologia.ru/goods/mythic200535.html
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