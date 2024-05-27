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ニンテンドー64 ソフト55本まとめ売り 接点清掃、接点復活剤使用、起動確認済み
商品番号 L40424478752
商品名

ニンテンドー64 ソフト55本まとめ売り 接点清掃、接点復活剤使用、起動確認済み
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 6,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー64ソフト55本まとめ売りです！バラ売り不可です。全品、接点清掃、接点復活剤使用してソフト起動確認済みですが古い商品ですので定期的に清掃、接点復活剤等を使用しないと起動しなくなる可能性があるので購入者様自信でもメンテナンスの方よろしくお願いします。またソフト本体は古いので傷、汚れ、色の変化、等ありますがご理解頂ける人購入お願いいたしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/septet538719.html
http://narcologia.ru/goods/cotton720961.html
http://narcologia.ru/goods/freshman538956.html
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