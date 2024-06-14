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seventeen cafe セブチカフェ　トレカ　ミンハオ
商品番号 O67106372014
商品名

seventeen cafe セブチカフェ　トレカ　ミンハオ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,631 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventeenのトレカセットです。メンバーはミンハオで、seventeencafeの際の特典になります。❌即購入禁止在庫確認のため即購入禁止です。先にコメントをお願いいたします。内容・2019・2020ミートフェスティバル　入場特典・2021チーズパーク　入場特典コースター　メッセージ　ミニクリアファイル・2021パジャマパーティー　入場特典　コースター　メッセージカード　ミニクリアファイル・2022ウィンターキャンピング　入場特典　コースター　メッセージカード　caratくじ・2022サンセットリゾート　メッセージカード・ひとりじゃない　コースタースリーブ+折れ防止+防水にて普通郵便で発送いたします。他出品商品と同時購入で送料分値下げ可能です。下記のタグで他出品商品が見れます！↓#HANAのSVTリストSEVENTEENセブンティーン　エスクプス　ジョンハンジョシュア　ジュン　ホシ　ウォヌウジ　ミンハオミンギュ　ドギョム　スングァン　バーノンディノ　ラキドロ　ラッキードロー　トレカ　セブチ　CARATCARAT盤　セブチカフェ　セブンティーンカフェ
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