seventeen cafe セブチカフェ　トレカ　ミンハオ

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seventeenのトレカセットです。メンバーはミンハオで、seventeencafeの際の特典になります。❌即購入禁止在庫確認のため即購入禁止です。先にコメントをお願いいたします。内容・2019・2020ミートフェスティバル 入場特典・2021チーズパーク 入場特典コースター メッセージ ミニクリアファイル・2021パジャマパーティー 入場特典 コースター メッセージカード ミニクリアファイル・2022ウィンターキャンピング 入場特典 コースター メッセージカード caratくじ・2022サンセットリゾート メッセージカード・ひとりじゃない コースタースリーブ+折れ防止+防水にて普通郵便で発送いたします。他出品商品と同時購入で送料分値下げ可能です。下記のタグで他出品商品が見れます！↓#HANAのSVTリストSEVENTEENセブンティーン エスクプス ジョンハンジョシュア ジュン ホシ ウォヌウジ ミンハオミンギュ ドギョム スングァン バーノンディノ ラキドロ ラッキードロー トレカ セブチ CARATCARAT盤 セブチカフェ セブンティーンカフェ