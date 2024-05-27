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商品詳細
趣味で集めたものです。ソフトだけでも市場価格が2万円くらいにはなるのですかお得だと思います。これからもレトロソフトがまだまだ値上がりしていくのでこの機会にご購入いかがですか？ソフト 32xＤＯＯＭ32xスペースハリアー32xバーチャレーシングデラックス全て箱説明書付きです。32x本体はACアダプターと本体同士を繋げるケーブル付きです。動作確認済み多少の値下げには応じます。即購入大歓迎です
http://narcologia.ru/goods/septet722719.html
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最終値下価格 スーパー32x メガドライブ ソフト3本-
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