

模写】松村呉春/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-310 - 絵画/タペストリ



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【模写】【参考】松村呉春画家。四条風の開祖。壮年の頃呉服村酒造家に寓し、呉春と改め大西酔月を師として、のち蕪村について画を修め俳諧をよくする。 【作品状態】本紙は紙本です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は天地に汚れシミ、多数の糊シミあります。巻裏に多数の汚れシミあります。 紙箱付 軸丈 縦 197cm× 幅 47cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。