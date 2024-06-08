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商品詳細
特別展 時宗二祖上人 七百年御遠忌記念国宝一遍聖絵と時宗の名宝2019年に京都国立博物館で行われた展覧会の図録となります。パラパラめくった程度で中身はきれいな状態かと思います。所々、折込みを開くと横長で見られるページもあります。サイズ30×23㎝ 全270ページ。発行：2019年4月13日編集・発行 京都国立博物館、朝日新聞社国宝 一遍 聖絵 時宗
http://narcologia.ru/goods/stepchild785752.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle868666.html
http://narcologia.ru/goods/reboot824836.html
図録 国宝 一遍聖絵と時宗の名宝
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