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図録　国宝 一遍聖絵と時宗の名宝
商品番号 F72237200488
商品名

図録　国宝 一遍聖絵と時宗の名宝
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

特別展　時宗二祖上人　七百年御遠忌記念国宝一遍聖絵と時宗の名宝2019年に京都国立博物館で行われた展覧会の図録となります。パラパラめくった程度で中身はきれいな状態かと思います。所々、折込みを開くと横長で見られるページもあります。サイズ30×23㎝　全270ページ。発行：2019年4月13日編集・発行　京都国立博物館、朝日新聞社国宝　一遍　聖絵　時宗
http://narcologia.ru/goods/stepchild785752.html
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http://narcologia.ru/goods/reboot824836.html 国宝 一遍聖絵と時宗の名宝』 | 高精細印刷[美術書・写真集・図録]‐LAB ...
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