BTS LYS Blu-Ray ソウル 日本語字幕 ホソク

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商品詳細
LOVEYOURSELF BTSWORLDTOURSEOUL【Blu-ray】 【内容】・アウトボックス(外箱) ・ディスク3枚(日本語字幕付) ・PHOTOBOOK20p ・MINIPHOTOBOOK(J-HOPE) ・PHOTOCARD付属品全てあります一度再生しましたその後は自宅にて大切に保管しておりました初期から箱に傷がございました（写真にてご参照ください）中身は問題ありません！まとめ購入歓迎です◡̈⃝︎⋆︎*値下げ❌#BTS#防弾少年団#RM#JIN#SUGA#JHOPE#JIMIN#V#JUNGKOOK
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