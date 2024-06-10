餓狼伝　1〜26巻　全巻初版帯付き　匿名配送　送料無料

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商品詳細
「餓狼伝1〜26」板垣恵介/夢枕獏定価:￥419餓狼伝全巻初版帯付1〜26巻セットです。新品購入なため状態良く希少な全巻初版帯付きです。（8巻から18巻は最初から帯が付いてませんでした）※商品状態詳細については画像優先にてご確認お願いします。#板垣恵介#板垣_恵介#夢枕獏#夢枕_獏#本#コミック／コミック
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