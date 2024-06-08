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商品詳細
芦田恵之助国語教育全集 前編（１巻〜１２巻）です。国語教育に興味ある方は、たまらなく欲しい本だと思います。定価約12万円を半額以下で売ります！後編も別ページで販売しています！ケースは多少しみなどありますが中身は新品同様です。
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