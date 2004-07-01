DINO CRISIS 5th Anniversary【新品未開封・PS日本版】

DINOCRISIS5thAnniversary(ディノクライシスフィフスアニバーサリー)【新品未開封・PS日本版】■商品説明・タイトル:DINOCRISIS5thAnniversary(ディノクライシスフィフスアニバーサリー)・機種:プレイステーションソフト(PlayStationGame)・発売日:2004/07/01・メーカー品番:CPCS-00701・JAN/EAN:4976219650298・メーカー:カプコン・ジャンル:アドベンチャー・対象年齢:CERO15才以上対象・プレイ人数:1人■同梱物・限定生産BOX・PS用ソフト「DINOCRISIS」・PS用ソフト「DINOCRISIS2」・特典DVD「CGMOVIECOLLECTION」■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo