【完全予約受注生産】ワンピース 累計発行2億冊突破記念 第1話複製原稿BOX

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商品詳細
◆商品名ワンピースONEPIECE第一話複製原稿BOXROMANCEDAWN冒険の夜明け完全予約受注生産 ◆商品説明「ONEPIECE第1話複製原稿BOXROMANCEDAWN―冒険の夜明け―」ワンピース第一話の原画集です。原寸大の第一話全ページの原画が収録されています。連載20周年記念で刊行された完全受注生産限定の複製原画集です。中の原画集は未開封です。シュリンクがしています。外箱の角部に多少のダメージがあるのでご理解の程よろしくお願いします。
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