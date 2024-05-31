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【完全予約受注生産】ワンピース 累計発行2億冊突破記念 第1話複製原稿BOX
商品番号 O97702991211
商品名

【完全予約受注生産】ワンピース 累計発行2億冊突破記念 第1話複製原稿BOX
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 12,000 円
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商品詳細

◆商品名ワンピースONEPIECE第一話複製原稿BOXROMANCEDAWN冒険の夜明け完全予約受注生産　◆商品説明「ONEPIECE第1話複製原稿BOXROMANCEDAWN―冒険の夜明け―」ワンピース第一話の原画集です。原寸大の第一話全ページの原画が収録されています。連載20周年記念で刊行された完全受注生産限定の複製原画集です。中の原画集は未開封です。シュリンクがしています。外箱の角部に多少のダメージがあるのでご理解の程よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate110620.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney940949.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox935139.html
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