めぞん一刻描きおろし複製原画集「想い」

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商品詳細
懐かしい「めぞん一刻」の複製原画集。４０年ほど前？に購入。本棚に保存していました。梱包のダンボールに少し傷みがありますが、中は綺麗です。色あせもありません。響子さんファン垂涎です。値引き交渉はご遠慮願います。
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http://narcologia.ru/goods/scissoring957796.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful243951.html
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