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商品詳細
個人に宛てた直筆メッセージ付きの特別なサイン本です。個人名が入っていますのでその点ご留意ください。カバーにダメージが見られます。画像を参考にしてください。「志田音々ファースト写真集『nene―まるっとぜんぶ―』」TakeoDec./志田音々定価:￥2700#TakeoDec#Takeo_Dec#志田音々#本#芸術／写真・工芸
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志田音々ファースト写真集『nene-まるっとぜんぶ-』
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