SEVENTEEN 東京 universal 会場限定 トレカ コンプ

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商品詳細
SEVENTEENLOVEセブチ2023JAPANFANMEETINGWeverseウィバースuniversalmusicユニバーサルユニバ10thMiniAlbumFMLABCver.一般盤通常盤carat盤4形態購入特典フォトカード13枚セット画像の商品になります。即購入可能値下げ不可初期キズなどで小さなキズがあるものもございます。下記のように#mintiaグループ名で検索すると、出品しているグループごとの商品が検索できます。#mintia#mintiaseventeenエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノ
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