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海賊戦隊ゴーカイジャー 海賊合体DXゴーカイオー＆ゴーカイマシンセット
商品番号 E10454095778
商品名

海賊戦隊ゴーカイジャー 海賊合体DXゴーカイオー＆ゴーカイマシンセット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 6,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット内容①DXゴーカイオー＆マジドラゴンセット②ゴーカイマシンシリーズ03ガオライオン③ゴーカイマシンシリーズ04風雷丸2011年のおもちゃです。部品の欠品はありません。ガオライオンのみ説明書あり。風雷丸は薄い紙の箱なので傷んでます。ガオライオンの発光咆哮ギミック動作確認・電池交換済み。破損はありませんが一部塗装ハゲや軟質パーツが曲がっています。クリーニングしましたが使用感が気になる方は購入をご遠慮ください。ガオライオンと風雷丸はゴーカイオーと一緒にお楽しみいただきたいのでバラ売りは考えておりません。#スーパー戦隊#戦隊ロボ#ゴーカイジャー#ゴーカイマシン#ゴーカイオー#マジドラゴン#ガオライオン#風雷丸キャラクター...特撮ヒーロー
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