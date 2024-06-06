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9/15まで！クリープハイプ　CD 貴重！レア！
商品番号 V92017350265
商品名

9/15まで！クリープハイプ　CD 貴重！レア！
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 4,888 円
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商品詳細

9/15で、都合により出品停止しますクリープハイプCD新品未使用　即落札可　　　　　　　前レーベルのベスト盤騒動後、現在のレーベル移籍先からプレス向けのみにリリースした伝説のベスト盤「ただベストを尽くすのみ。」寝癖など、名曲揃いですその想いにグッとくる一品ですとてもレアなCDであり、コレクター向けです。外袋にはシワありますが、中は綺麗です。CD盤面も良好です。クリープハイプスペシャル・プレスキットCDクレーム返品なしでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement675433.html
http://narcologia.ru/goods/diamond820458.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford648173.html
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