9/15まで！クリープハイプ　CD 貴重！レア！

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9/15で、都合により出品停止しますクリープハイプCD新品未使用 即落札可 前レーベルのベスト盤騒動後、現在のレーベル移籍先からプレス向けのみにリリースした伝説のベスト盤「ただベストを尽くすのみ。」寝癖など、名曲揃いですその想いにグッとくる一品ですとてもレアなCDであり、コレクター向けです。外袋にはシワありますが、中は綺麗です。CD盤面も良好です。クリープハイプスペシャル・プレスキットCDクレーム返品なしでよろしくお願いします。