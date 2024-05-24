ボイプラ CGVトレカ 封入トレカ ギュビン セット

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商品詳細
即購入◎海外製品のため初期傷など気になる方はご遠慮ください。硬質ケース+防水対策をし発送します。+150円で匿名配送(ゆうゆうメルカリ便)に変更可能です︎。BOYSPLANETボイプラファイナルトレカZEROBASEONEZB1ゼベワンキムギュビン
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