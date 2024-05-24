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Nintendo DS Lite ソフト、付属品セット　まとめ売り
商品番号 F25439486630
商品名

Nintendo DS Lite ソフト、付属品セット　まとめ売り
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済。やや傷や汚れがありますが、購入時アクリルカバー、保護フィルムをつけてありますので、比較的きれいな状態かと思います。掲載画像をご参照ください。■発送品・DSLITE本体（アクリルカバー、保護フィルム、ストラップ付）・タッチペン（本体付属＋1本　計2本）・充電ケーブル・ソフト7本セット（5枚目の画像をご参照ください。）
http://narcologia.ru/goods/shuttle746525.html
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