Nintendo DS Lite ソフト、付属品セット　まとめ売り

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商品詳細
動作確認済。やや傷や汚れがありますが、購入時アクリルカバー、保護フィルムをつけてありますので、比較的きれいな状態かと思います。掲載画像をご参照ください。■発送品・DSLITE本体（アクリルカバー、保護フィルム、ストラップ付）・タッチペン（本体付属＋1本 計2本）・充電ケーブル・ソフト7本セット（5枚目の画像をご参照ください。）
http://narcologia.ru/goods/shuttle746525.html
http://narcologia.ru/goods/pompous959723.html
http://narcologia.ru/goods/kindness919605.html
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