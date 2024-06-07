【匿名配送】シンデレラガールズ10th FINAL 公演後パンフ\u0026ライブ音源CD

アイドルマスターシンデレラガールズ10周年ライブツアー『THEIDOLM@STERCINDERELLAGIRLS10thANNIVERSARYM@GICALWONDERLAND!!!』より、出演キャスト・スタッフインタビュー(出演者キャスト全員のアニバー衣装全身写真あり)等掲載の公式メモリアルブック\u0026同公演Blu-rayBOX日本コロムビアミュージックショップ購入特典のSPECIALLIVEALBUMのセットです。※Blu-rayBOXは含まれません。※セット即購入可。無言取り引き可。※バラ売り可→事前にコメントからご相談ください。※パンフレット表紙に一見目立ちませんが光の反射で視認出来る大きめの傷があります。※アルバム収録曲・公演テーマソング・Newbrightstars・O-Ku-Ri-Mo-NoSunday!・さよならアンドロメダ・こいかぜ・LifeisHaRMONY・Brandnew!・ガールズ・イン・ザ・フロンティア・ココカラミライヘ！・always・お願い！シンデレラその他VelvetRose関連出品→#VelvetRosehanami



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