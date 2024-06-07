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《旧版・帯、月報付き》「カフカ全集」全６巻 及び 関連書籍３冊
商品番号 Y40811032449
商品名

《旧版・帯、月報付き》「カフカ全集」全６巻 及び 関連書籍３冊
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,470 円
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商品詳細

「カフカ全集」全６巻及び関連書籍３冊フランツ・カフカ第１巻「城」　　訳者　辻ひかる/中野孝次/萩原芳昭　昭和45年6月20日11刷　定価：950円第２巻「審判・アメリカ」　訳者　原田義人/渡邊格司/石中象治　昭和47年3月30日12刷　定価：1,200円第３巻「変身・流刑地にて・支那の長城・観察」　訳者　大山定一/手塚富雄/高橋義孝/山下肇他　昭和46年9月20日12刷　定価：1,200円第４巻「田舎の婚礼準備・父への手紙」　訳者　江野専次郎/近藤圭一　昭和51年2月10日11刷　定価：1,700円第５巻「ミレナへの手紙」　訳者　辻ひかる　昭和51年5月15日12刷　定価：1,500円第６巻「日記」　訳者　近藤圭一/山下肇　昭和51年2月15日13刷　定価：2,000円「フランツ・カフカ」　マックス・ブロート　1972年6月25日　定価：1,000円　みすず書房　「物語作者フランツ・カフカ」　フリードリッヒ・バイスナー　1976年6月21日　定価：1,200円　せりか書房「ちいさなカフカ」　池内紀　2000年1月7日　定価：2,000円(税別）　みすず書房全集は、50年前後の経年によるヤケ、汚れ、小傷みがあります。他３冊は、経年の汚れがありますが、まずまずの状態です。何れも古いものです。古書にご理解いただける方のみ、画像確認の上、ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/cotton84061.html
http://narcologia.ru/goods/traverse405026.html
http://narcologia.ru/goods/recommended290790.html

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