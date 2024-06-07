「カフカ全集」全６巻及び関連書籍３冊フランツ・カフカ第１巻「城」 訳者 辻ひかる/中野孝次/萩原芳昭 昭和45年6月20日11刷 定価：950円第２巻「審判・アメリカ」 訳者 原田義人/渡邊格司/石中象治 昭和47年3月30日12刷 定価：1,200円第３巻「変身・流刑地にて・支那の長城・観察」 訳者 大山定一/手塚富雄/高橋義孝/山下肇他 昭和46年9月20日12刷 定価：1,200円第４巻「田舎の婚礼準備・父への手紙」 訳者 江野専次郎/近藤圭一 昭和51年2月10日11刷 定価：1,700円第５巻「ミレナへの手紙」 訳者 辻ひかる 昭和51年5月15日12刷 定価：1,500円第６巻「日記」 訳者 近藤圭一/山下肇 昭和51年2月15日13刷 定価：2,000円「フランツ・カフカ」 マックス・ブロート 1972年6月25日 定価：1,000円 みすず書房 「物語作者フランツ・カフカ」 フリードリッヒ・バイスナー 1976年6月21日 定価：1,200円 せりか書房「ちいさなカフカ」 池内紀 2000年1月7日 定価：2,000円(税別） みすず書房全集は、50年前後の経年によるヤケ、汚れ、小傷みがあります。他３冊は、経年の汚れがありますが、まずまずの状態です。何れも古いものです。古書にご理解いただける方のみ、画像確認の上、ご検討下さい。



旧版・帯、月報付き》「カフカ全集」全６巻 及び 関連書籍３冊 - 文学/小説



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