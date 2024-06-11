森昌子　ひとり舞台　DVD　廃盤

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入手困難盤面良好再生確認済み。歌詞カードも使用感ほぼなし。全体的にとてもコンデションの良い商品です。神経質な方は、ご遠慮下さい。2007年2月発表のライヴ映像作品。デビューから引退までを数々の名曲で綴った1部と、スタンダードや童謡を歌う2部のステージを収録している。収録曲1バラ色の未来2せんせい3せんせい（ピアノ・ソロ）4十代メドレー（同級生～中学三年生～記念樹）5私の愛し方6おかあさん7恋ひとつ雪景色8なみだの桟橋9なみだの桟橋（ピアノ＋ヴァイオリン）10父娘草（ピアノ＋ヴァイオリン）11父娘草12彼岸花13晴れたり降ったり曇ったり～哀しみ本線日本海14寒椿15雛ものがたり16私の愛し方17私の愛し方～ふるさと日和18ふるさとメドレー19ギターソロによる投稿詩の朗読①20ヴァイオリン・ソロによる詩の朗読②21大正ロマンメドレー22宵待草23弧愁人24立待岬25哀しみ本線日本海26越冬つばめ27愛傷歌28バラ色の未来29私の愛し方30バラ色の未来#森昌子#コンサート#昌子ひとり舞台 #DVD #廃盤#入手困難