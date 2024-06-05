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エレファントカシマシ会報PAO\nVol.52～63\n12冊セット
商品番号 I33601268397
商品名

エレファントカシマシ会報PAO\nVol.52～63\n12冊セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレファントカシマシファンクラブ会報PAO　Vol.52～63　12冊セット一度読んでファイルに入れてました。52号のみ表紙に若干擦れ有りです。◆Vol.52　2009.7コンサートツアー「昇れる太陽」メンバー座談会◆Vol.53　2009.11野音20周年記念　メンバー手書きアンケート◆Vol.54　2010.12010新春　メンバー座談会◆Vol.55　2010.4「幸せよ、この指にとまれ」リリースインタビュー、メンバー近況座談会◆Vol.56　2010.8野音レポ◆Vol.57　2010.102010年秋　メンバー近況座談会◆Vol.58　2011.1日本武道館新春公演、2011新春座談会◆Vol.59　2011.5コンサートツアー2011悪魔のささやき～前半戦　座談会◆Vol.60　2011.7コンサートツアー2011悪魔のささやき～後半戦　座談会◆Vol.61　2011.102011夏～秋　メンバー座談会◆Vol.62　2012.12012年　新春座談会新春ライブ　渋公レポ◆Vol.63　2012.4「MASTERPIECE」完成最速インタビュー〈おまけ〉下北沢シェルターのポストカード値下げ交渉不可です。よろしくお願いいたします。
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