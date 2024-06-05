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- エレファントカシマシ会報PAO\nVol.52～63\n12冊セット
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商品詳細
エレファントカシマシファンクラブ会報PAO Vol.52～63 12冊セット一度読んでファイルに入れてました。52号のみ表紙に若干擦れ有りです。◆Vol.52 2009.7コンサートツアー「昇れる太陽」メンバー座談会◆Vol.53 2009.11野音20周年記念 メンバー手書きアンケート◆Vol.54 2010.12010新春 メンバー座談会◆Vol.55 2010.4「幸せよ、この指にとまれ」リリースインタビュー、メンバー近況座談会◆Vol.56 2010.8野音レポ◆Vol.57 2010.102010年秋 メンバー近況座談会◆Vol.58 2011.1日本武道館新春公演、2011新春座談会◆Vol.59 2011.5コンサートツアー2011悪魔のささやき～前半戦 座談会◆Vol.60 2011.7コンサートツアー2011悪魔のささやき～後半戦 座談会◆Vol.61 2011.102011夏～秋 メンバー座談会◆Vol.62 2012.12012年 新春座談会新春ライブ 渋公レポ◆Vol.63 2012.4「MASTERPIECE」完成最速インタビュー〈おまけ〉下北沢シェルターのポストカード値下げ交渉不可です。よろしくお願いいたします。
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