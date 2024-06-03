☆現状品☆ 沖縄 三線 人工皮 黒塗り 三味線

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！写真のものが全てになります。※セット商品の場合バラ売りできません。【動作未確認です】【購入先】リサイクルショップ※購入後清掃して保管しております※動作確認済みです【発送】匿名配送（らくらくメルカリ便）※梱包の見た目より、商品が傷つかないように丁寧に梱包いたします！発送は可能な限り迅速に行います！よろしくお願いいたします＾＾
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