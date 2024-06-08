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FANTASTICS ✕ シナモロール ♡ 八木勇征 中島颯汰 ミニぬいぐるみ
商品番号 L20517761865
商品名

FANTASTICS ✕ シナモロール ♡ 八木勇征 中島颯汰 ミニぬいぐるみ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます(*´▽｀*)♪FANTASTICS✕シナモロール八木勇征中島颯汰ミニぬいぐるみ２個セットになります♡♡即購入大歓迎です♪新品・未使用・タグ付きですが、アミューズメント品になりますので初期傷等のご理解ある方のみご購入お願い致します。獲得後すぐに袋に入れて保管しました。　人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、中島颯太グッズ種類···その他#FANTASTICS#FANTASTICSfromEXILETRIBE#八木勇征#中島颯汰人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、中島颯太グッズ種類···その他
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