本日限定価格　S.H.Figuartsスター・ロード＆ロケット・ラクーン

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商品詳細
S.H.Figuartsスター・ロード＆ロケット・ラクーンガーディアンズ・オブ・ギャラクシーマーベルフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール新品未開封です。店頭購入です。素人保管検品です。神経質な方はご遠慮下さいませ通常価格8399円で出品致しております本日限定価格7999円で出品致しておりますゆうパケットプラスで配送予定です以上ご理解頂ける方のみお願い申し上げます
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