ジェームズ・キャメロン DVDコレクションBOX〈初回生産限定・4枚組 ...

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商品詳細
こちらは中古品となります。タイタニックのみ未開封品でございます。内部解説書にシミが見受けられます。(写真9枚目)長期自宅保管品のため、キズ·スレ等ございます。中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。また、こちらの商品ですが、お値引き等は考えておりません。そのままの金額でご検討ください。大変申し訳ございませんが、お値引き等に関するお問い合わせは返信を控えさせて頂いております。宜しくお願いいたします「ジェームズ・キャメロンDVDコレクションBOX〈初回生産限定・4枚組〉」ジェイムズ・キャメロン定価:￥7980#ジェイムズ・キャメロン#CD・DVD
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限定モデル ジェームズ キャメロン DVDコレクションBOX〈初回生産限定 ...
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ジェームズ・キャメロン/エイリアン2 完全版＜初回生産限定版＞
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