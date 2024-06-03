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プレステ３本体 コントローラー２個 ソフト１１本セット　CECH-3000A
商品番号 F15670651312
商品名

プレステ３本体 コントローラー２個 ソフト１１本セット　CECH-3000A
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3#ソニー#SONY本体は動作確認済みでジャンクではありませんが、コントローラーとサービス品のソフト(海外版含)はジャンク扱いでお願いします。・HDMIケーブル・電源ケーブル・コントローラー(ジャンク)２個・ソフト１１本(ジャンク含む)届いてすぐに二人で遊べます。既に限界の価格設定な為又ソフト等大量で送料もかかる為これ以上のお値下げは御勘弁ください。コメントやり取り中でも即購入の方優先となります。中古品で使用感があります為神経質な方はご遠慮ださい。
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