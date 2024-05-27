(セット) Linux教科書 LPICレベル2 教科書＆問題集

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※2冊セットです！この2冊とWeb問題集で合格しました⭐︎1冊目→「Linux教科書LPICレベル2スピードマスター問題集Version4.5対応」大竹龍史定価:￥3000◆書き込みはありません。表紙は多少のヨレや使用感はありますが中身は比較的綺麗かと思います。2冊目→「Linux教科書LPICレベル2Version4.5対応」濱野賢一朗/中島能和定価:￥4000◆書き込みはありませんが、表紙にかなり使用感あります。写真をご確認ください。(8,9枚目等)※2冊セットで簡易包装にて発送します。#大竹龍史#大竹_龍史#本#電気・機械／電子通信#濱野賢一朗#濱野_賢一朗#中島能和#中島_能和