●超激レア V系 グルグル バトルマニア コメント CD 黒夢 他

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商品詳細
GURUGURUBATTLEMANIA1994年頃のV系バンドのコメントCDです。現在ほぼ入手不可のCDかと思われます。ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？是非ご検討下さい。アーティスト黒夢gargoyleeinsviermediayouthValentineD.CTHEDEADPOPSTARS東京ヤンキース他 全18トラック
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