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●超激レア V系 グルグル バトルマニア コメント CD 黒夢 他
商品番号 F30580149667
商品名

●超激レア V系 グルグル バトルマニア コメント CD 黒夢 他
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 6,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GURUGURUBATTLEMANIA1994年頃のV系バンドのコメントCDです。現在ほぼ入手不可のCDかと思われます。ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？是非ご検討下さい。アーティスト黒夢gargoyleeinsviermediayouthValentineD.CTHEDEADPOPSTARS東京ヤンキース他　全18トラック
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