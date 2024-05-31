【ホルン】YAMAHA ヤマハ サイレントブラス ST7 / PM7

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YAMAHAヤマハサイレントブラスST7/PM7ご覧いただき誠にありがとうございます！大人気✨️YAMAHASilentBrassST7PM3セットホルン用です！実はうちにはもう一台あり、トランペットのミュートとして使用しています。めちゃめちゃ快適です！外に漏れる音は話し声程度なのに、聴こえる音は思い切りパーっと吹いた時のようです！興味のある方、ぜひ使用してみませんか？！音楽の時間が気兼ねなくとれ、捗ります^^【商品状態】●動作確認済みです。●大変申し訳ありませんが、ST7の電池の蓋が欠品してます。↓製品の詳細についてはこちらを参照されると良いかと思います。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/315445/ST7_2341470_Japanese.pdf【付属品に関して】●写真に写っているもので全てとなります。●ST7もサイレントブラスも、セット販売でなければ通常サイレントブラスケーブルやイヤホンを別途準備する必要があります。そちらにつきましても上記URLに記述されております。（無責任なお話にはなりますが、うちで使用しているサイレントケーブルは千円弱で購入しました。イヤホンは有線ならなんでも使えます）#ヤマハ#YAMAHAサイレントブラス種類···ホルンアクセサリー・パーツ···ミュートよろしくお願い申し上げます！