The VENUS AMERICAN JUKE BOX

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ザ・ヴィーナスのアーティストブック1982年発行状態：中古・経年を考慮すると保存状態は良好ですが最後の画像の赤丸箇所参照ください、背表紙の上部に小さいキズがあります閲覧には支障ありませんがご了承下さい#オールディーズ#ツイスト#CONNYLANE#石川幸子