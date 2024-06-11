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The VENUS AMERICAN JUKE BOX
商品番号 D27200223704
商品名

The VENUS AMERICAN JUKE BOX
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ・ヴィーナスのアーティストブック1982年発行状態：中古・経年を考慮すると保存状態は良好ですが最後の画像の赤丸箇所参照ください、背表紙の上部に小さいキズがあります閲覧には支障ありませんがご了承下さい#オールディーズ#ツイスト#CONNYLANE#石川幸子
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