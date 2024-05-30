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データ指向アプリケーションデザイン 信頼性、拡張性、保守性の高い分散システム設…
商品番号 N83151035117
商品名

データ指向アプリケーションデザイン 信頼性、拡張性、保守性の高い分散システム設…
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

「データ指向アプリケーションデザイン信頼性、拡張性、保守性の高い分散システム設計の原理」玉川竜司/MartinKleppmann/斉藤太郎定価:￥4600#玉川竜司#玉川_竜司#MartinKleppmann#Martin_Kleppmann#斉藤太郎#斉藤_太郎#本#電気・機械／電子通信
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