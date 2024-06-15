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ニンテンドーSwitch 有機ELモデル 本体のみ 画面 スイッチ ディスプレイ
商品番号 P72285671499
商品名

ニンテンドーSwitch 有機ELモデル 本体のみ 画面 スイッチ ディスプレイ
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️最後の画像のジョイコンとセットです◾️ニンテンドーSwitch有機ELモデル、本体のみを出品します。動作確認済みです。本体のみの出品で、画像に写っているもの以外、ジョイコンやドッグ、充電器などは付属しません。遊ぶためにはジョイコン等が必要となりますので、購入の際はご注意下さい。本体はキズや背面のテカりなど、それなりに使用感が見られるので安めにしています。美品をお求めの方、神経質な方は購入を控えるとともに、必ず使用済み中古品であることをご理解の上で購入を検討下さい。発送は緩衝材などを使い、3センチ以内での梱包となります。ちなみに値下げ不可です。説明文を読まず値下げ要求された場合、意図的に返信せずブロック対象とすることに決めました。今後は取引できなくなりますが、ご了承下さい。モニターNintendo最新モデル画面だけ液晶
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