ニンテンドーSwitch 有機ELモデル 本体のみ 画面 スイッチ ディスプレイ

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◾️最後の画像のジョイコンとセットです◾️ニンテンドーSwitch有機ELモデル、本体のみを出品します。動作確認済みです。本体のみの出品で、画像に写っているもの以外、ジョイコンやドッグ、充電器などは付属しません。遊ぶためにはジョイコン等が必要となりますので、購入の際はご注意下さい。本体はキズや背面のテカりなど、それなりに使用感が見られるので安めにしています。美品をお求めの方、神経質な方は購入を控えるとともに、必ず使用済み中古品であることをご理解の上で購入を検討下さい。発送は緩衝材などを使い、3センチ以内での梱包となります。ちなみに値下げ不可です。説明文を読まず値下げ要求された場合、意図的に返信せずブロック対象とすることに決めました。今後は取引できなくなりますが、ご了承下さい。モニターNintendo最新モデル画面だけ液晶