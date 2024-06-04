3DS「ファイアーエムブレムifSPECIALEDITION」起動確認済みです。かなり前の物なので、外箱やアートブックの方に傷があります。画像を見た上での購入お願いします。メルカリ便にて発送予定になります。即購入okです。



ファイアーエムブレムif SPECIAL EDITION (特製アートブック+TCGファイアーエムブレム0限定カード 同梱) - 3DS【メーカー生産終了】



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