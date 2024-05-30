洋画/DVDまとめ売り　ホラー　ゾンビ

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商品詳細
洋画/DVDまとめ売り ホラー ゾンビ13本セット 1.ナイト・オブ・ザ・リビングデッド2.28週後3.ショーン・オブ・ザ・デッド4.ヤミー5.フライオブ・ザ・デッド6.ハウス・オブ・ザ・デッド7.死霊のはらわた28.ゾンビボーダーランド9.デッドドントダイ10.ランド・オブ・ザ・デッド11.ランニングデッド12.デッドライジング13REC3ジェネシス全てレンタルアップ品、動作確認済み。機種の相性で再生に不具合がある場合もあります。ご理解のある方のみ入札よろしくお願いします。送料込み。バラ売り不可。ケース付き発送になります。ケースなし、ジャケットとディスクのみ発送の場合は1000円引きにしますので、入札前にコメントください。#洋画 #映画 #DVD#ホラー #ゾンビ #デッド#オブザ #レンタル落ち #まとめ売り #セット
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