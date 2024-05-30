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洋画/DVDまとめ売り　ホラー　ゾンビ
商品番号 F96565877687
商品名

洋画/DVDまとめ売り　ホラー　ゾンビ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

洋画/DVDまとめ売り　　ホラー　　ゾンビ13本セット　1.ナイト・オブ・ザ・リビングデッド2.28週後3.ショーン・オブ・ザ・デッド4.ヤミー5.フライオブ・ザ・デッド6.ハウス・オブ・ザ・デッド7.死霊のはらわた28.ゾンビボーダーランド9.デッドドントダイ10.ランド・オブ・ザ・デッド11.ランニングデッド12.デッドライジング13REC3ジェネシス全てレンタルアップ品、動作確認済み。機種の相性で再生に不具合がある場合もあります。ご理解のある方のみ入札よろしくお願いします。送料込み。バラ売り不可。ケース付き発送になります。ケースなし、ジャケットとディスクのみ発送の場合は1000円引きにしますので、入札前にコメントください。#洋画　#映画　#DVD#ホラー　#ゾンビ　#デッド#オブザ　#レンタル落ち　#まとめ売り　#セット
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