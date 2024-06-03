激レア！ゲームキューブ 四国巡礼体験ゲーム お遍路さん 発心の道場 阿波国編

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商品詳細
Nintendoゲームキューブ用ソフト「四国巡礼体験ゲームお遍路さん発心の道場阿波国編」です。動作確認済み。箱説明書完備。箱、説明書、ディスクとも通常の中古品の状態です。ほぼ流通しない大変貴重な品物です。ハガキ付き。定形外郵便等で速やかに発送します。#gc#game#cube#ネオカデ#お寺#八十八#あわ#ほっしん#貴重#稀少#希少#弘法大師#空海
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