スーパーヒーローショー大全集 完全保存版　後楽園ゆうえんち野外劇場公式ガイド

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商品詳細
「後楽園ゆうえんち野外劇場公式ガイドスーパーヒーローショー大全集完全保存版」1995年主婦の友社【絶版】◆◆詳細◆◆後楽園ゆうえんちの屋外でのスーパーヒーローショーの２３年間の歴史を紹介【目次】忍者戦隊カウレンジャー・秋公演「妖魔封印！いざ決戦の時」スーパーヒーローグラビア野外劇場図解忍者戦隊カクレンジャー・夏公演「忍法危し”激闘”夏の陣」誌上公開野外劇場スーパーヒーロー名鑑スーパーヒーロー夢の共演悪の幹部、結託後楽園ゆうえんちのアイドルドンチャックの歴史後楽園ゆうえんちMAP野外劇場の歴史スタッフ・キャスト・スペシャルインタビュー野外劇場公演リスト◆◆仕様◆◆スーパー戦隊写真集ガイドブックムックグッズペーパーバック25.7x21cm113ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレ・薄ヤケが少しある程度ページ良好本にたわみが少しあり#本#後楽園ゆうえんち#スーパーヒーローショー#スーパー戦隊#グッズ
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