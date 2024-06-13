日産 N14系 パルサー 整備要領書

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表紙に汚れあります。中は汚れ書き込みなく良い状態です。日産ディーラー販売のコピー版整備書です。コピー版のため、原本に手書きで追加書き込み等あります。1ページ落丁があったと記憶していますが確認出来ませんでした。パルサーN14系全種GTIGTI-R含みます。発送後の取引キャンセルはお受け致しかねます。間違って購入、イメージと違う等の理由でのキャンセルは迷惑行為に該当致しますのでお控えください。