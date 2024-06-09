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石川九楊　自選自註作品集
商品番号 Y17224423263
商品名

石川九楊　自選自註作品集
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2006年出版　新潮社書家、石川九楊の全貌を自選208作品に自註を付け紹介。石川九楊という書家の大きさ、自由さを堪能できる本。　輸送された箱に入れたまま保管していましたので、箱、本体ともキズ、擦れなどほとんどない、新品同様の状態です。見落としの劣化がありましたらご容赦下さい。
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