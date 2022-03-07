【初回限定版】OVA switch 第1巻+2巻　福山潤 櫻井孝宏諏訪部順一

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【初回限定版】OVAswitch第1巻+2巻 15,200円+税◇初回限定版特典 原作者描き下ろし特製収納ボックス ボーナスディスクCD(サントラパート・DJパート) 縮刷レプリカ台本◇初回限定版・通常版特典 オーディオコメンタリー スーパーピクチャーレーベル～状態～ 盤面問題なし(再生確認済) 収納ボックスは凹み・色褪せあり(画像参照)～キャスト～衛藤快 福山潤倉林春 櫻井孝宏比企真孝諏訪部順一梶山慶護中井和哉威武雅実東地宏樹神楽彰人杉田智和葛谷将兵小田井涼 他※発送方法を変更希望の場合は 差額をご負担いただけましたら対応いたします。 ◇作品内容(ストーリー)関東信越厚生局麻薬取締部の新人捜査官、衛藤快と倉林春は、麻薬組織の摘発を行っている。彼ら麻薬取締官(通称「マトリ」)は、薬物犯罪に関しては、逮捕や家宅捜査などの警察とほぼ同等の権限を持ち、さらに、警察には行うことが出来ない、「おとり捜査」や潜入捜査を行い、自らの身を危険にさらしながら麻薬犯罪を取締っている。息詰まる心理戦が極限状態で展開する、スタイリッシュ・アクション。OVAは原作者原案・監修の完全オリジナルストーリー。#アニメDVD #アニメ #OVA #switch #スイッチ #naked＿ape #ネイキッドエイプ#福山潤 #櫻井孝宏 #諏訪部順一 #中井和哉#東地宏樹 #杉田智和 #諏訪部順一出演_ゆん