日本体育協会・日本オリンピック委員会100年史」

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商品詳細
日本のオリンピックの歴史がつまっていて、アマチュアスポーツファンにはたまらないお宝本です。書店にはなく、特注で2万円以上しました新品ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。#オリンピック#五輪#野球#サッカー#陸上#バスケット#バレー#東京五輪
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