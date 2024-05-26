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THE NOVEMBERS NEO TOKYO live ボックスセット
商品番号 A75618123141
商品名

THE NOVEMBERS NEO TOKYO live ボックスセット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 9,014 円
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商品詳細

THENOVEMBERS2019年11月11日　限定　liveボックスセットLiveatTSUTAYAO-EAST“NEOTOKYO-20191111”本公演映像(DVD)本公演音源(CD2枚組)フルカラーブックレットオリジナルサコッシュ(未使用)メッセージペーパー（メッセージペーパー、見つかったので追加しました。写真ご確認ください。若干シワあります。）サイズ外箱(たて:140mmよこ:195mmあつみ:30mm)サコッシュ(たて:225mmよこ:180mmマチなし)#CD・DVDディスク、キズなくキレイな状態です。外箱、少しイタミ（シワ）あり。（写真参照）あくまで中古品になりますので、神経質な方は、ご遠慮ください。お値下げ、お取り置きは不可となります。（お値下げのコメントには返信致しません）ノベンバnovembersノーベンバーズ小林裕介　MERZ日本のロック名盤関連ワードシューゲイザーオルタナティブグランジロックロックンロールバンクPUNK裸のラリーズdipヤマジカズヒデART-SCHOOL木下理樹ゆらゆら帝国坂本慎太郎きのこ帝国ストレイテナーブランキージェットシティ浅井健一ミッシェルガンエレファントブルーハーツクロマニヨンズエレファントカシマシロッキンオンジャパンロックインジャパンレアDVDレアCDプレミアCDレアDVD初回限定コレクターズアイテムノーベンバーズノベンバUKプロジェクト
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