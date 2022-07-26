BATTLE OF TOKYO 初期 2019 吉野北人 Tシャツ

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購入後、暗所にて保管しておりました。あくまで素人保管の為、神経質な方の購入は、御遠慮ください。※プロフは、必ずお読みいただくようお願いいたしますmm吉野北人BATTLEOFTOKYO人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···Tシャツ