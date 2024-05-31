PS3 saw 北米版【レア】

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商品詳細
レアなブラットスリーブバージョンです。日本未発売、リージョンフリーの為、日本のPS3でプレイ出来ます。2よりもこちらの方が名作だと思います。映画の世界観を完全再現したゲームで、日本語字幕はありませんが、アクション、パズルがゲームの主体である為、英語分からなくても進める事は可能です。ケースにスレがありますが、盤面はとても綺麗な状態で傷や汚れはありません。#PS3#PlayStation3#saw#北米版#saw2
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