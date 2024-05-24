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パチンコ　ゴジラ対エヴァンゲリオン　G細胞覚醒　LEDパネル
商品番号 U23832388510
商品名

パチンコ　ゴジラ対エヴァンゲリオン　G細胞覚醒　LEDパネル
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 44,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パチンコ　ゴジラ対エヴァンゲリオン　G細胞覚醒のLEDパネルになりますパチンコ店のホールで使っていた物なので所々に傷がありますので神経質な方のご購入はお断りさせていただきます(画像4.5のような傷B1より小さくA1より大きいサイズです(メジャーがない為正確なサイズ不明動作確認済み発光パターン133段階発光速度も調整できます定価１０万　最終値下げ中
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