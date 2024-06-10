【新品】DAIROKU:AYAKASHIMORI 特典ドラマCD同梱

●商品名ニンテンドースイッチDAIROKU:AYAKASHIMORI●商品状態新品・未開封品です。●付属品DAIROKU:AYAKASHIMORI予約特典ドラマCD付きです。●配送丁寧に梱包し、お届けいたします。●商品説明―ヒトナラザルモノ―妖怪や幽霊と呼ばれる通常見ることが出来ないモノが見えたことで国家公務員への道が開けた!?しかし、彼女が配属されたのはその存在を秘匿された部署――政府直轄特殊庁第六特別対策室通称:妖守(アヤカシモリ)政府内でも知る人の少ないその部署は、人ならざる者=妖怪に関する事案を扱う特殊な場所だった。サクラタニと呼ばれる異世界が彼女の職場。不思議だらけの隠世で妖たちを統括・管理する生活が始まる。#NintendoSwitch#スイッチ#ゲーム★即購入OKです。★他にも色々出品していますので、下記タグよりご覧ください。#まーぼmご覧いただきありがとうございました。商品No.5480



第六妖守】特殊庁職務案内◇第壱回 - DAIROKU：AYAKASHIMORI



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DAIROKU:AYAKASHIMORI 限定版 - 家庭用ゲームソフト