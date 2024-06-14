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ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
商品番号 H86704762195
商品名

ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
ブランド名 エスエヌケイ
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネオジオCD本体とジョイスティックのセットです。写真にあるものが全てです。ケーブルは2本、元々のコントローラーは1つしかありません。電源は入りますがCDの読み込みが出来ません。付属のコントローラーもゲームをプレイしていた頃から方向キーの動きが悪くジョイスティックで遊んでいました。しかし、現在ジョイスティックはソフトが起動しないので動作確認が出来ません。すみません。ジャンク品として理解した上でご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet87963.html
http://narcologia.ru/goods/browse484691.html
http://narcologia.ru/goods/smear707604.html
ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
ジャンク扱い】ネオジオCD本体、ジョイスティック×2、ソフト4点 ...
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ジャンク扱い】ネオジオCD本体、ジョイスティック×2、ソフト4点 ...
ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
ジャンク扱い】ネオジオCD本体、ジョイスティック×2、ソフト4点 ...
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ジャンク扱い】ネオジオCD本体、ジョイスティック×2、ソフト4点 ...
ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
ネオジオCD専用コントローラー
ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
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ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】
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