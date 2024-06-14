ネオジオCD 本体＋ジョイスティック【ジャンク】

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ネオジオCD本体とジョイスティックのセットです。写真にあるものが全てです。ケーブルは2本、元々のコントローラーは1つしかありません。電源は入りますがCDの読み込みが出来ません。付属のコントローラーもゲームをプレイしていた頃から方向キーの動きが悪くジョイスティックで遊んでいました。しかし、現在ジョイスティックはソフトが起動しないので動作確認が出来ません。すみません。ジャンク品として理解した上でご購入ください。