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未来　PC-9801　3.5\
商品番号 C91252361154
商品名

未来　PC-9801　3.5\"2DD　動作未確認　PC98
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,562 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。未来対応機種：PC-9801U/UV動作確認の環境がありませんので、動作未確認となります。説明書に汚れがあります。ケースは経年変化が見られますが、ダメージは少ないように思います。状態からご判断の上、納得された方のみご購入ください。気になる点がありましたら、お気軽にご質問ください。ペットは飼っていません。また喫煙者もいません。発送は仕事の都合上水木曜日になる可能性がございます。その他ゲームの取り扱いがございます。下記のハッシュタグよりご覧ください。　　↓↓↓#多輪輪日実レトロゲーム#多輪輪日実PC9801
http://narcologia.ru/goods/septet159419.html
http://narcologia.ru/goods/moped180768.html
http://narcologia.ru/goods/ordering731079.html
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