液晶美品　Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー

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商品詳細
「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂本体タッチペンsdカード写真にあるものが全てです。 通電確認、ソフト読込確認済み、動作確認済み液晶は綺麗な状態です。内側の本体はあまりキズがみられませんが表側の本体部分に浅い線キズが見られます。#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体梱包はプチプチに包んでの発送となります。
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