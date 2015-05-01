ドンキーコング　任天堂　ゲームウォッチ

【商品名】ドンキーコング ゲームウォッチ 任天堂【状態】美品です！【動作確認】動作確認済【商品説明】動作確認済みでまだまだ現役です！40年以上前のレトロゲームです。偏光板・反射板交換しています。使用感があるため、本体にキズがあります。詳細は画像でご判断してください。純粋にゲームをして満点を目指す方、コレクションとしてお楽しみいただきたい方はぜひぜひよろしくお願いいたします。【注意事項】・断捨離出品中の品物です。・完璧商品ご希望の方はお控えください。・写真には見えない小さな傷などがある場合がございます。ご了承ください。・上記ご確認の上、ご理解いただける方のみのご購入をお願い致します！ゲームウォッチゲーム\u0026ウォッチGEME\u0026WATCH電子ゲームレトロゲームLSIゲームLCDゲーム携帯ゲームゲームアンドウォッチ昭和レトロ



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